Pepsi está preparando unos snacks para que mujeres puedan comerlos de manera "más femenina".

El argumento, tal y como han presentado esta semana, se debe a que a las mujeres "no les gusta masticar haciendo ruido en público, no se chupan los dedos generosamente y no les gusta verter las migas en la boca".

Así, los nuevos aperitivos serán más pequeños, no mancharán los dedos y serán menos crujientes.

Las críticas en las redes no se han hecho esperar. Entre ellas, destaca la de la cómica Ana Morgade:

Menos mal. Ya estaba harta de comer como una persona. Por fin puedo comer discriminada! https://t.co/IlX2cDYjqJ — ana morgade (@ana_morgade) 3 de febrero de 2018

