Día de la Marmota: Phil profetiza un largo invierno

Actualizada 02/02/2018 a las 14:52

Phil, la marmota más famosa del mundo, volvió este viernes a ser la protagonista del día en los bosques de Punxsutawney (en el estado norteamericano de Pensilvania) al salir de su madriguera: expuesta a la luz, arrojó una sombra, lo que significa que habrá seis semanas más de tiempo invernal en Estados Unidos.

Desde primera hora de la mañana, miles de personas se congregaron en esta pequeña localidad de Pensilvania para seguir la tradición del Día de la Marmota, que se remonta a 1887. No obstante, quienes se hayan visto decepcionados por los augurios del animal no deben temer, pues a menudo, Phil no acierta.

Incluso la agencia de meteorología advierte de su "nula capacidad predictiva". En la ceremonia, un hombre con sombrero de copa toca tres veces a la puerta de la madriguera de Phil. Si, una vez fuera, la marmota proyecta sombra, la tradición señala que aún habrá seis semanas más de invierno, mientras que si no hay sombra, llegará la primavera.

El Día de la Marmota saltó a la fama en 1993 gracias a la comedia 'Groundhog Day' ('Atrapado en el tiempo') protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell.

Etiquetas EE UU Estados Unidos

Selección DN+