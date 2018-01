Actualizada 31/01/2018 a las 13:33

La presentadora y modelo Eva González ha mostrado su indignación en Twitter tras ver el vídeo viral de un supuesto independentista que carga contra los andaluces y los extremeños.

Un vídeo en el que, entre otras cosas, manifiesta: "Los andaluces son muy 'salaos', como dicen ellos. Pero después no tienen nada de respeto. Eso sí, para cobrar el dinero del PER y trabajar tres meses y estar 9 viviendo la vida de bar en bar son muy válidos. Mientras, nuestros payeses están sudando día a día su sueldo. Porque ya me diréis lo que ha de vender Extremadura en el mundo, porque tiene un turismo y unas empresas que dan miedo. Eso sí: las pagamos los catalanes, ¿eh?".

Ante estas palabras, la presentadora de Masterchef no se ha resistido a poner: "Uff... de verdad esto???? Que pereza das, en serio. Son tantos los argumentos para barrer lo que estás diciendo que no caben en un tweet. Me duermo. Que mañana me levanto a las 6 para trabajar. Y eso que soy andaluza!!!".

Definición en vídeo de xenofobia e incitación al odio: pic.twitter.com/lxUf0r9RUE — JuntsPerTabarnia (@JuntsXTabarnia) 30 de enero de 2018

Uff... de verdad esto???? Que pereza das, en serio. Son tantos los argumentos para barrer lo que estás diciendo que no caben en un tweet. Me duermo. Que mañana me levanto a las 6 para trabajar. Y eso que soy andaluza!!! — Eva González (@evagonzalezf) 30 de enero de 2018

