Actualizada 30/01/2018 a las 09:49

"Aprender el idioma es solo el primer paso. Conseguir un bronceado y saber distinguir las 'tapas' de los 'pintxos' son el segundo y tercer paso, pero todavía te queda un largo camino antes de que puedas pasar a ser algo más que un guiri. Aunque hay algunos atajos".

Éstos son los primeros pasos para convertirse en español, según un artículo que se ha publicado en el diario británico The Times. Escrito por el periodista Chris Haslam, los atajos a los que se refiere son olvidar "las nociones anglosajonas de educación, discreción y decoro". Según Haslam, "ser español implica entrar en un bar, besar y abrazar a completos desconocidos, gritar 'oiga' al camarero y arrojar cualquier cosa que no puedas comer o beber al suelo".

Eso sí matiza que se puede tirar todo "menos los vasos, eso es demasiado". "Pero puedes tirar los 'por favor' y 'gracias'; son muy innecesarios", describe.

UNA PARADA EN SALAMANCA

El periodista no cita rincones concretos salvo en una ocasión: "En Salamanca, escuché a una profesora durante una excursión escolar que decía a sus alumnos que 'se jodieran para el almuerzo' y que 'cualquier cabrón' que no estuviera de vuelta a las 3.30 en punto sería 'abandonado a los servicios sociales".

En este punto se cebaba con la impuntualidad: “Llegar 30 minutos tarde a cualquier lado está considerado, de hecho, bastante pronto y grosero”.

“Tienes que aprender a comer. Empezar el día desayunando una tostada de sobrasada y un cortado, y no pedir mantequilla. Este es el país del aceite de oliva. Deja cualquier cosa que estés haciendo a las once de la mañana y tomate una cerveza y un bocadillo. Eso te debería bastar hasta la hora de comer, a las 14 horas. Vas a tomarte un menú del día de tres platos, y te llevará entre dos y tres horas. Luego échate una siesta”, sentencia.

“Siguiente, tapas. Siempre podrás identificar a los británicos. Ellos son los que entran a un abarrotado bar de tapas y no pueden creerse que haya mesas libres. Eso es porque los españoles ven con desagrado las mesas. Las tapas se comen en la barra, mientras gritas al camarero y lanzas cosas al suelo. Menos los vasos no lo olvides”.

LA CENA Y EL PLANAZO TV

Y sobre la cena, afirma: “La hora de cenar es a las diez de la noche. Empieza con una cerveza o un vino tinto helado, porque los cócteles son para después de cenar, y asegúrate de comerte todo lo que pides. No te pases con las propinas, estate indeciso sobre los toros y, finalmente, lleva siempre tu teléfono al cuarto de baño. Esto es para: A: Para revisar los mensajes de tu amante. B: Porque todos los sensores de luz de los baños de la Península Ibérica se apagan a los cuatro segundos”.

A continuación propone ir "a casa a ver la televisión" y ver 'Got Talent España' y 'Sábado Deluxe', dos buenas opciones". "Probablemente estén puestas en la tele del bar", comenta, "pero con todo el griterío, no vas a ser capaz de escuchar nada".

REACCIONES

El artículo no ha pasado desapercibido en las redes y los usuarios han arremetido contra los 'tópicos' emitidos por el periodista. Además, le recriminan "no saber nada de España" y le cuestionan si realmente ha visitado el país. También, describen "prácticas" británicas como el 'balconing'.

"Anglo-saxon notions of politeness, discretion and decorum". Sure, British people in Spain know that well with 'balconing', committing fraud in hotels for having free holidays, getting wasted in Lloret de Mar. So dissapointing this article @dromomaniac @thetimes pic.twitter.com/TCRKLXR9Zy — Teresa RM (@teresarmoran) 23 de enero de 2018

If you like Spain so much why not saying nice things instead of sparkling racism – already on the rise – in a pretentious way? I really don't understand how your so-called article got published. — Grumpy Journalist (@MWJournalist) 23 de enero de 2018

