¿Dónde están los soldados de Estados Unidos por el mundo?

En la guerra un cigarrillo era el preludio de la muerte. Allí donde aparecía la luz de un cigarrillo en la oscuridad de la noche caía la bala del francotirador o un misil. Ahora basta con llevar cualquier pulserita deportiva o teléfono con GPS que proporcione la ubicación a la aplicación Strava, que en noviembre puso a disposición del público su mapa más ambicioso con mil millones de actividades. Entre ellas, las de cientos de miles de soldados discretamente repartidos en los lugares más delicados del mundo donde ningún miembro de una tribu sabría ni lo que es un Fitbit.



Bastó un chaval de 20 años frente a un ordenador -Nathan Ruser, estudiante australiano de Seguridad Internacional en Oriente Próximo- y el comentario espontáneo de su padre para revelar la presencia: "Ahí se puede ver dónde están los blancos ricos por el mundo". Eso le hizo pensar a Nathan. Claramente, no eran africanos los que corrían a diario por una playa de Mogadishu (Somalia). Ni rebeldes islámicos los que iluminaban ciertas áreas remotas de Siria "como un árbol de Navidad". ¿Podían ser soldados estadounidenses? Lanzó la pregunta a las redes sociales y pronto cientos de analistas y expertos militares empezaron a aportar pistas y pruebas.



Algunas eran fáciles, como la base área de Kandahar en Afganistán. Otras se ubicaban en zonas sospechosas y altamente secretas, como el lugar del Sahel donde se sospecha una base de la CIA. Incluso muchas de las ubicaciones públicas habían pasado desapercibidas, como el pequeño puesto de Tanf en el desierto sirio, cerca de la frontera con Jordania. Y no solo estadounidenses. Allí donde solo hay presencia rusa e iraní era fácil intuir que no eran estos últimos los que llevaban la pulserita. El periodista del 'New Yorker' Ben Taub, especializado en yihadismo y crímenes de guerra, dijo en Twitter haber visto iluminado en el mapa la base francesa de Madama, la estadounidense de Agadez, "e incluso una que no sabía que existía a las afueras de Arlit", describió. "Y ciertamente no son las tropas nigerianas las que están haciendo footing con un Fitbis en la muñeca".



REGALO DEL PENTÁGONO

El popular aparato que permite llevar la cuenta del ejercicio físico que se practica se ha convertido en un favorito de Occidente, pero en ningún otro país se llegó tan lejos como en EE UU, donde hace cuatro años el Pentágono distribuyó gratuitamente entre sus soldados 2.500 de ellas para incentivarlos a combatir la obesidad. A nadie se le ocurrió pensar que los GPS servirían para rastrear la presencia de esas tropas y, potencialmente, tenderles una emboscada. Todo un contraste con la mentalidad paranoica de la invasión de Irak, en la que el Pentágono ordenó confiscar los teléfonos satélite de los periodistas empotrados, convencido de que estaban dando a conocer la posición de las tropas.



El polémico mapa de Strava no señala la ubicación de los usuarios en directo, sino que presume de sofisticación y tecnología al conectar la actividad a lo largo de 27.000 millones de kilómetros la que viene a establecer, sin pensarlo, las rutas de las patrullas extranjeras en tierra de nadie, ONG's, cascos azules de la ONU o petroleras internacionales. Zonas de Africa o Asia totalmente oscuras que de repente muestran puntos continuos de actividad. La empresa ha recordado a los usuarios cómo pueden apagar el rastreo de sus posiciones, mientras que el Pentágono ha cambiado apresuradamente la política para estos aparatos y la ubicación de algunas bases.

