Actualizada 26/01/2018 a las 09:52

La primera ministra británica, Theresa May, se mostró "horrorizada" por el escándalo de acoso sexual durante una cena benéfica a la que asistieron adinerados hombres de negocios.

La organización benéfica Presidents Club anunció el miércoles que cerrará tras el reportaje de una periodista del "Financial Times". La reportera, que asistió de incógnito, denunció el manoseo y acoso generalizado a las camareras durante la cena sólo para hombres que celebró en un hotel de Londres. El reportaje generó indignación entre empresarios y políticos, entre ellos diputados del Partido Conservador de May. "Sinceramente, me quedé horrorizada cuando leí el reportaje", dijo la premier en una entrevista con la agencia Bloomberg durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos. "Creía que ese tipo de actitud de cosificación de las mujeres era algo del pasado, que habíamos logrado superar (...) Tristemente, esto muestra que todavía hay mucho trabajo por hacer", señaló May. "Seguiré trabajando hasta que realmente podamos decir que las mujeres son respetadas y aceptadas como iguales", aseguró la mandataria. Preguntada sobre la necesidad de introducir más leyes para proteger a las mujeres, May respondió que el acoso que tuvo lugar durante la polémica cena era más bien una "mala actitud" y prometió acabar con "esa actitud que considera objetos a las mujeres". Tras la publicación del reportaje, más de 70.000 personas firmaron una petición al Gobierno para que aumente la protección legal de las trabajadoras ante el acoso sexual. La activista Sophie Yates Lu, que lanzó la iniciativa, se mostró "consternada" al descrubrir que el Presidents Club no es legalmente responsable por el acoso a las mujeres que trabajaron en el evento. La peticion exige que se restaure una disposición legal que proteja a las mujeres del acoso sexual por parte de clientes, además de jefes y compañeros. "Como esas mujeres, yo también he sufrido comentarios y avances sexuales en el trabajo. Como tantas otras mujeres, no denuncié el incidente a mi jefe porque pensé que no tendría efecto y que sólo dañaría mi posición en el trabajo, dijo Yates Lu.

Etiquetas Violencia de género

Selección DN+