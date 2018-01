Tamara Falcó: "Rezo por Pablo Iglesias y los de Podemos"

Actualizada 22/01/2018 a las 11:16

Sus políticos favoritos son Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Casado del PP. Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón, lo ha confesado en una entrevista en la revista Marie Claire al hablar sobre el conflicto catalán.

Y ha afirmado que "España es una y no puede ser fracturada". No obstante, reconoce que "hace falta savia nueva, líderes que motiven. Hay formas de hacer política que están anticuadas y que no llegan a la gente".

Así, su apuesta son Rivera y Casado. También se ha referido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien no se iría a cenar. "Rezo por Pablo Iglesias y los de Podemos".

En este sentido, hace casi un año, falcó se sumó a una campaña en las redes sociales para no retirar la misa de la programación de TVE, tal y como quiso Unidos Podemos.

Etiquetas Pablo Iglesias

Selección DN+