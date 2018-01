Alejandro Sanz deja Twitter con un misterioso mensaje

22/01/2018 a las 10:46

El cantante madrileño Alejandro Sanz ha publicado un mensaje en Twitter dejando caer que quizá no vuelva a tuitear nunca más. "Voy a estar un poco ausente en Twitter por un tiempo... o para siempre", escribía este lunes 22 de enero.

A continuación contaba que en la red social no consigue la cercanía que le gusta transmitir: "A mí lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos. Y creo que no lo consigo en el canto del colibrí".

Creo que voy a estar un poco ausente en twitter por un tiempo.. o para siempre... no sé... no me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mi. A mi lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos Y creo que no lo consigo en el canto del colibri. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 22 de enero de 2018

Sus seguidores no esperaban la noticia y le contestaron con mensajes de tristeza y apoyo:

Si es para componer y estar más relajao adelante jefe!!!! Pero para siempre??? Ah no eso si que no!! Estaremos esperandote con los brazos,el alma y todo nuestro ser abiertos!!! Para ti siempre ,por ti hasta el infinito, te adoro mi Alejandro — amparo _UtopiaAsz (@ampi_UtopiaAsz) 22 de enero de 2018

Respeto tú decisión si es lo mejor para ti, pero no lo hagas por gente tóxica que no aporta nada... Recuerda que somos muchos lo que te queremos incondicionalmente... Aquí estaré siempre para lo que necesites... T'estimo ❤️ — Evita-me (@EviBcn) 22 de enero de 2018

Si es tu decisión y es lo mejor para tí...tambien será para mí... se te echará mucho de menos Alejandro...pero ignora lo que no te aporte... recuerda que tú un dia nos diste ese consejo... te quiero mucho — Desireé♠A43veces♠AS (@desireelucia) 22 de enero de 2018

En Instagram también ha subido una imagen acompañada de la frase "Listo para el siguiente disco" y hashtags como "#libre" "#ladronasfuera" "#gentetóxicafuera" "#losas", con los que podría hacer referencia al hastío que sienten muchos famosos en las redes sociales.

De hecho, hace una semana era el escritor Lorenzo Silva quien "desconectaba" -según sus palabras- de Facebook y Twitter por el agobio que sentía al no poder atender a todo el mundo que le escribía.

