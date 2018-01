Las polémicas palabras de Celia Villalobos sobre las pensiones

17/01/2018 a las 17:03

La diputada del Partido Popular Celia Villalobos ha despertado la indignación en Twitter tras sus declaraciones sobre las pensiones en el programa 'Los Desayunos' de Televisión Española este martes 16 de febrero.

"Tenemos la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado, preocupaos del ahorro", afirmó la política en presencia de varios tertulianos y del presentador, Sergio Martín.

También citó algunas de las medidas que se pretenden impulsar en el Pacto de Toledo, entre ellas, potenciar los fondos privados: "Hay que favorecer que los trabajadores tengan una 'mochila' que se llevan a la empresa a donde van, con un fondo privado, que no necesariamente tiene que ser del banco, sino de la empresa donde tú puedes meter dinero y cuando te jubilas, si la pensión ha bajado como ha pasado en Alemania, Francia, Grecia o Italia, tienes un complemento, que te has elaborado a lo largo de tu carrera profesional", explicó.

Después aseguró que esta medida era "muy positiva", ya que "en este momento hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando".

Esta última frase no ha sentado nada bien a muchas personas, que han decidido expresar su enfado en las redes sociales. Uno de los tuits más compartidos está firmado por el periodista Julio Pérez:

Mi padre, albañil, tiene 64 años. Lleva 47 cotizando. Con sus manos deformadas por el esfuerzo, el frío y el calor, no podría jugar al Candy Crush. No le queda otra que esperar a los 65 para evitar una pensión miserable. Lecciones, señora Celia Villalobos (6.000 €/mes), a otros. — Julio Pérez (@JulitrosPerez) 16 de enero de 2018

Otras personas han aprovechado este tuit para contar experiencias parecidas que han vivido en sus casas:

Es acojonante esta gentuza. A mi padre le ocurre lo mismo, tiene 62 años y lleva 45 cotizando, pero no se puede jubilar aún porque le queda una pensión lamentable. — Jorge Mijarra (@jmijarra) 16 de enero de 2018

Mi padre igual, y verlo con dolor muscular trabajando en la aceituna me hace que no opine de esta garrapata porque como está últimamente la cosa puedo acabar detenido. — Mr. Shadow (@sir_of_shadows) 16 de enero de 2018

Mi padre tb era albañil. Y tb tiene 64, lleva algunos años jubilado debido a un accidente en el que se rompió un tendón de su brazo. Trabajando como un burro hasta que no pudo más. Esta mujer es una sinvergüenza como la mayoría de políticos que tristemente hay en este país. — Diego Rico (@dierico86) 16 de enero de 2018

Tampoco ha gustado que Celia Villalobos dijese en el mismo programa que ella no tenía ninguna gana de retirarse: "La jubilación puede ser con 70 años o con 82. Yo me quiero jubilar con 80 años. Tengo 68 y estoy divina de la muerte". Varias personas han querido dejarle claro que no se puede aplicar el mismo rasero a un trabajo intelectual que a uno manual:

Mi padre con casi 67 no puede jubilarse aún.45 años de autónomo y le quedan 800€.Se acoge a la jubilación activa,cobra la mitad y encima paga un "impuesto solidario" a la SS de 100€ al mes.Sentada en un sillón sin dar palo al agua también aguantó yo hasta los 80,no te jode — Clara Far (@aralcfar) 16 de enero de 2018

Señora vaya usted con sus consejos a otra parte. Si quedase usted fuera del Senado y a salvo de la cantidad de relaciones de las que podría servirse para entrar en una puerta giratoria, no creo que tenga ninguna capacidad para ganarse la vida y llegar a los 80 sin jubilarse. — Inocente (@Ino1962) 17 de enero de 2018

Y ella, tan puesta y tan digna, dice que se quiere jubilar a los 80.

¿Como va a dejar su chollazo?

Por no hacer nada cobra 6000 €/mes oficiales, más lo que caiga. La pensión máxima en España son 2.570,-€

¿Para que se va a jubilar?

Solo tiene que seguir jugando... a lo que sea. — PHUESOT (@PHUESOT) 16 de enero de 2018

