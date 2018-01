Una pamplonesa gana 10.000 euros en un concurso de Cadena 100

Actualizada 17/01/2018 a las 18:37

La pamplonesa Gemma Balenzategui Arbizu ha ganado este miércoles 17 de enero 10.000 euros en el programa de radio '¡Buenos días, Javi y Mar!' de Cadena 100, perteneciente al Grupo COPE.

El concurso, que se realiza a diario a las 9.20 horas y que es el que más dinero entrega en la radio española, consiste en un sorteo ante notario en el que entran todas las fechas del calendario. Los presentadores de este matinal abren el sobre con la fecha que haya salido y los oyentes que cumplan años ese día pueden llamar al teléfono gratuito del programa para intentar ser la persona número 100 en contactar con ellos y llevarse el dinero, que antes era un premio de 1.000 euros pero que ahora ha pasado a los 10.000.

Este miércoles, la fecha era el 1 de febrero. Gemma es una fiel oyente del programa y, en un primer momento, no podía creer que había tocado el día de su nacimiento. "Cuando un compañero me dijo que era mi fecha de cumpleaños, pensaba que me estaba gastando una broma", ha contado en la radio esta ingeniera de 42 años empleada en una empresa de automoción. Pero, nada más darse cuenta de que "iba en serio", no dudó en probar suerte con la ayuda de sus compañeros de trabajo, incluido su marido. "Nos pusimos todos a llamar como locos".

Con los 10.000 euros, Gemma quiere viajar a Nueva York con su marido y su hijo e invitar a todos sus compañeros a una cena para agradecer el entusiasmo que pusieron todos en llamar para que tuviese más posibilidades de ganar.

El presentador Javi Nieves no ocultó su felicidad por poder entregar tal cantidad de dinero todos los días: "El subidón de alegría que se nota cada vez que anunciamos el nombre de un ganador es contagioso. Es una cantidad muy grande y poder regalar diez mil euros cada mañana es algo emocionante".

Por su parte, Mar Amate afirmó que lleva diez años levantándose a las 4.00 para ir a trabajar, pero que estos momentos de alegría "hacen que merezca la pena tanto madrugar".

