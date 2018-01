Jane Fonda desvela que acaba de operarse de un cáncer

Actualizada 16/01/2018 a las 17:28

La actriz estadounidense Jane Fonda desveló este martes que recientemente le extirparon un tumor canceroso del labio inferior.



"Me acaban de quitar un cáncer del labio", afirmó la actriz y activista, de 80 años, durante una entrevista en el programa 'Today' de la cadena televisiva NBC.



Fonda hizo esta admisión al presentarse con un vendaje que cubría su labio inferior a esta entrevista, que sirvió para promocionar la cuarta temporada de la comedia de Netflix 'Grace and Frankie', en la que es una de las protagonistas.



"Pensé que iba a sanar a tiempo antes de llegar, pero está bien, sólo quería explicarlo. Normalmente no voy por ahí así", ironizó.



La actriz quito hierro al asunto al asegurar que había cosas más importantes de las que preocuparse que su labio.



"¿Qué es un labio cuando el mundo se está cayendo a pedazos?", se preguntó.



En 2011, a Fonda le diagnosticaron cáncer de mama y le extirparon un tumor pequeño, una enfermedad de la que dijo estar "bien" meses más tarde.

