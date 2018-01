El tuit contra los piropos a mujeres que ha suscitado polémica en Twitter

Bastián, el tuitero que actúa bajo el nombre de usuario @bastimapache, publicó un tuit sobre el acoso callejero a las mujeres que ha dado que hablar en las redes sociales.

"Nadie quiere tu piropo" es la frase que concluye la publicación, que se sustenta en datos facilitados por el Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile.

- Las mujeres empiezan a sufrir acoso callejero a los 14 años. - 97% de los acosadores son hombres. - Las mujeres sienten asco (60%), rabia (53%), miedo (53%) e inseguridad (35%). - 71% consideran traumática su experiencia. ( @ocacchile ) No, amigo. Ninguna quiere tu piropo.

El mensaje ha tenido mucha repercusión. Más de 36.000 retuits y más de 50.000 likes además de 50.000 comentarios. Bastián se ha animado a contestar alguno de ellos.

Con respeto, creo que a ninguna mujer le desagrada un piropo...pero no faltan los mataos flaites e indecentes, que cagan al resto

Le desagradan solo los piropos del hombre q no les gusta o cae bien. He visto casos q con sólo un disculpa, q hora tienes han vacilado y solo porq el tipo cayo bien. Parece q estas satanizando una frase de halago o cortejo. O como vacilante tu a tu esposa o Novia, o no la tienes?