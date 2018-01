Actualizada 15/01/2018 a las 10:33

"Bien. Esto no es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser un profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos que de verdad que nos entregó.... Decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir Literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto no es una broma - producto final".

Estas palabras las ha compartido en las redes Pam Dave, la mujer que acudió a retratarse con su familia a una fotógrafa profesional y cuyo resultado ya es viral. De hecho, en Facebook se ha compartido más de 370.000 veces.

Fotografía

