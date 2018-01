Actualizada 14/01/2018 a las 15:09

Si algo caracteriza a las chirigotas de Cádiz es que versan sobre temas pegados a la actualidad o a noticias o temas destacados que han transcurrido a lo largo del año.

En este caso, la agrupación 'Los irrepetibles' ha dejado la sátira a un lado y ha querido dedicar su chirigota a la víctima de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016, cuyo juicio se celebró el pasado mes de noviembre. El grupo ha compuesto un pasodoble para denunciar este hecho.

"Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta, porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana, un chaleco mono, unos labios rojos y una minifalda". Así comienza 'Hoy me confieso', que busca reivindicar que las mujeres, tras sufrir episodios de este tipo, tienen derecho a seguir adelante con su vida. "Si es por trabajar, a nadie la importa que salga de noche y en falda corta. Pero si me arreglo para ir de fiesta, soy una gofa", continúa la chirigota.

"No soy yo quien merece que me condenen, me encierren y me vigilen. No necesita más detectives, que aquel día pensaba que me moría y después de esquivar la cornada de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva", concluye la composición.

El pasodoble de la comparsa "Las irrepetibles", dedicado a la superviviente de "la manada" y contra la culpabilización de las víctimas: "Y después de esquivar la cornada de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva". pic.twitter.com/8k45xt1Si5 — Kamchatka (@kamchatka_es) 13 de enero de 2018

Etiquetas Violación San Fermín

Selección DN+