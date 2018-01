Actualizada 13/01/2018 a las 12:55

Hace dos meses, un vestido levantó las sospechas: ¿Sara Carbonero volvía a estar embarazada?

La respuesta de la periodista el pasado mes de noviembre fue la siguiente: "No estoy embarazada, todo fue a raíz de una foto que fue súper traicionera, cuando lo vi se lo comenté a Iker, y por ahora no pensamos en aumentar la familia, no es el mejor momento, al no saber por cuento tiempo seguiremos viviendo en Oporto", agregó.

Ahora, una nueva foto publicada por la propia presentadora ha vuelto a avivar los rumores sobre un posible tercer hijo entre Carbonero y el futbolista Iker Casillas. La imagen es la siguiente:

De momento, ni Carbonero ni Casillas se han referido a los múltiples comentarios que ha suscitado la imagen.

Etiquetas Sara Carbonero

