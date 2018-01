Actualizada 10/01/2018 a las 11:16

Holly Butcher, una australiana de 27 años, falleció el pasado jueves víctima de un sarcoma de Ewing, un cáncer de huesos poco común.

Poco antes de morir, la joven publicó un extenso mensaje en su perfil de Facebook con el título 'Un pequeño consejo de vida', que ya ha sido compartido más de 106.000 veces y acumula más de 23.500 comentarios.

Butcher explica que siempre se había imaginado "envejeciendo, arrugada y gris, rodeada de una hermosa familia con muchos niños". Sin embargo, su enfermedad hizo que tuviera que enfrentarse a la idea de morir. "No quiero irme. Amo mi vida. Estoy feliz gracias a mis seres queridos. Pero está fuera de mi control", señala en su carta.

Ante la cercanía de ese prematuro final, realiza una serie de reflexiones que comparte en la misiva. Invita a dejar a un lado preocupaciones insignificantes y a disfrutar de la vida. "Problemas con nuestros hijos, un atasco, la celulitis, el mal hacer del peluquero... Deja ir toda esa mierda. Te juro que no pensarás en esas cosas cuando llegue tu hora... todo eso es tremendamente insignificante cuando miras tu vida como un todo".

Holly lanza también otro consejo. "Trabaja duro para encontrar tu felicidad mental, emocional y espiritual. De esta forma es posible que te des cuenta de lo insignificante e irrelevante que es tener ese estúpido y perfecto cuerpo para las redes sociales. Elimina a aquellos que aparezcan en tu muro y te hagan sentir mal, sé despiadado por tu propio bienestar".

Insiste en "decir a tus seres queridos que les quieres cada vez que puedas" y recuerda que "si algo te hace sentir mal, tienes el poder de cambiarlo: en el trabajo, en el amor o donde sea. Ten agallas para cambiar. No sabes cuánto tiempo te queda, no lo desperdicies siendo infeliz".

Y respecto a vivir pendiente constantamente de las redes sociales y con el móvil en la mano, comenta: “La vida no está hecha para vivirla a través de una pantalla. Deja de querer capturar el momento para otra gente”

Por último, no olvida en recordar a todo el mundo que pueda a que done sangre. "La donación de sangre me ayudó a mantenerme con vida un año más; un año que estaré eternamente agradecida de haber pasado con mi familia, mis amigos y mi perro. Un año en el que viví alguno de los momentos más felices de mi vida".

Etiquetas Facebook

