Tres actrices que denunciaron abusos sexuales tildan de "farsa" los Globos de Oro

Las actrices Rose McGowan, Asia Argento y Rosanna Arquette, tres de las voces que iniciaron las acusaciones contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, tildaron de "farsa" la gala reivindicativa de los Globos de Oro, por no haber sido invitadas.

"Nadie debería olvidar que fuiste la primera en romper el silencio", escribió Argento en Twitter sobre McGowan.

Y McGowan respondió: "Y ninguna de esas estrellas que hoy visten de negro para honrar nuestras violaciones habrían movido un dedo de no haber sido así (haber acabado con el tabú). No tengo tiempo para la farsa de Hollywood."

Más tarde, Argento contó en la red social que ni fue invitada a la ceremonia ni a participar en la iniciativa "Time's Up" (el tiempo se ha acabado), desde la que partió la idea de vestir de negro y apoyada por numerosas celebridades.

"Hablo sólo por mí, pero no sólo no fui invitada a los Globos de Oro: nadie me pidió mi opinión sobre TIMESUP o para firmar la carta", señaló.

"Supongo que no tengo PODER o no soy suficientemente HOLLYWOOD. Orgullosa de trabajar entre bambalinas", añadió.

Además, en respuesta a un tuit anterior de la actriz Rosanna Arquette, en el que también señalaba que no había sido invitada a la gala, Argento señaló que habría sido "deprimente" acudir.

"Las víctimas no tenemos suficiente glamour", sentenció.

