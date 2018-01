Actualizada 08/01/2018 a las 10:26

La escritora Lucía Etxebarría ha denunciado este domingo que fue violada hace trece años en una playa de Marruecos.

En un artículo publicado en El Periódico en el que trata el asesinato de Diana Quer y de la violación en San Fermín, Etxebarría revela que la policía encontró a ese hombre: "No le pasó nada. Nadie me creyó a mí. Y eso que intervino el consulado español".

"Cuando lo cuento, la gente me dice que no me exponga tanto. Que esto lo puede leer mi hija. O mi familia. O mis amigos. Mi hija, mi familia y mis amigos lo saben. En cuanto a lo que opinen los desconocidos, les respondo: '¿Debo avergonzarme de haber sido violada?, ¿es algo que deba ocultar?'. Y me dicen: 'No, mujer, pero es algo muy íntimo…", comparte.

Y concluye: "Estoy harta de que a las mujeres nadie nos crea y de que tantas mujeres consideren que no se puede hablar de eso".

