La Legión pone a dieta a sus soldados

La Legión española, una de las unidades de elite del ejército español, tiene un problema de "sobrepeso" entre sus filas y ha decidido poner a dieta a sus soldados, según una información publicada este jueves por el diario español 'El País'. Un documento interno del cuerpo militar difundido por el rotativo propone un plan con medidas de tipo psicológico, físico, sanitario y también disuasorias para quienes no cumplan los objetivos. "La media de edad alta del personal (...), unida a un desgaste físico importante (...), a una falta de medios e instalaciones que permitan realizar una preparación física diversa y motivante, y una sensación general de conformismo ante este problema del sobrepeso (...) han sido factores que han ayudado notablemente a la propagación de este problema", reza el documento, que insta a "reaccionar con prontitud". El julio, un tuitero británico hizo virales varias fotografías de legionarios fornidos y musculosos en las que destacaba que su uniforme, que deja al descubierto la parte superior del pecho, los convertía en "los asesinos más sexys de Europa". Pero según el documento de la unidad de élite difundido este jueves por 'El País' no todos sus soldados están en tan buena forma. Para conseguir que así sea, la Legión tratará de concienciarles de que la obesidad no solo causa problemas de salud, sino que también daña la imagen del cuerpo militar al que perteneció en su día el dictador Francisco Franco.

Además, prevé "de manera progresiva" medidas coactivas contra quienes no pierdan peso, como la prohibición de participar en desfiles militares e incluso en operaciones realizadas fuera de España. "Una adecuada presencia y preparación física, así como un estado de salud adecuado, son exigencias del militar que han de ser desarrolladas en su grado máximo por la Legión", señala el informe. "Sin una mayor exigencia, estaríamos condenados a la pérdida del prestigio como unidad de combate", advierte. Lo primero que tendrán que hacer los legionarios es someterse a un reconocimiento médico para saber cuál es su índice de masa corporal. Aquellos que tengan sobrepeso deberán someterse a un plan de seguimiento en el que tendrán desde pautas de alimentación hasta un programa especial de educación física. Además, un responsable controlará su peso. Se considera "ideal" perder entre medio kilo y un kilo a la semana, destaca la Legión. Si transcurrido un año un soldado no ha adelgazado, se le podrá someter a reconocimiento médico "para (apreciar la posible) pérdida de aptitud psicofísica, lo que puede suponer su expulsión del Ejército, según informa 'El País'.

