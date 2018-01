Actualizada 05/01/2018 a las 10:55

La imagen posteada mostraba a un perro de raza mastín tirado en el suelo, en el arcén de una carretera en Navacerrada. Para las personas sensibles con el maltrato animal la estampa no presagiaba nada bueno y parecía ser el enésimo ejemplo de una mascota sufriendo. Pero nada más lejos de la realidad. La historia, que parecía comenzar con tintes dramáticos, terminaría convirtiéndose en una de las de 'happy ending' y con sonrisa de regalo. Es lo que tienen estos peludos...

Manuel Delgado publicaba en Twitter este jueves 4 de enero un post con la imagen de Tizón, un mastín negro, tumbado en el arcén de un camino. Y narraba su historia, retuiteada por miles de usuarios por la originalidad de la misma y por lo curioso del caso.

Tizón es el Billy Elliot de la sierra de Madrid: le dijeron que debía ser pastor, pero él quiere ser actor.



Eres un cabroncete achuchable, Tizón. pic.twitter.com/0FP9h2ckTX — Manuel Delgado (@manueldelgado) 4 de enero de 2018

"Este es Tizón. Es un mastín. Nuestras vidas se cruzaron el domingo pasado, mientras iba con la bici cerca de Navacerrada, Madrid. Os cuento". Con estas sencillas frases Manuel comenzaba a narrar la historia que se ha viralizado en las últimas horas. Y es que el narrador, durante una jornada de mountain bike, se encontró con la estampa de dos personas atendiendo al animal tirado en el suelo y jadeando. Movido como muchas personas por la pasión por los animales y por la preocupación de poder ayudar a los indefensos, Manuel bajó de su bicicleta y se acercó a la pareja para interesarse por la situación. Al parecer, según ellos, el animal caminaba hacia los dos cuando se derrumbó repentinamente y se quedó tirado, sofocado, como si le hubiese dado un infarto. No se trataba de un animal cualquiera ya que Tizón lleva chip con su nombre y un teléfono de contacto que, al llamar, no respondía.

La situación de emergencia empezaba a preocupar a los presentes y en un último intento por buscar una solución y terminar con el sufrimiento del animal, Manuel decidió ponerse en contacto con el servicio de emergencias de Madrid. De ahí les derivaron a la Policía local de Navacerrada, término municipal en el que ocurrió la historia. El agente local, amablemente, les dijo a los interesados que no se preocuparan, que Tizón es un perro pastor de la zona resabiado, un tunante y un comediante con sueños de ser actor y conseguir un Oscar de la Academía de Hollywood. Y que se desentendieran, ya que lo que trataba el can era hacerse la víctima ante los paseantes para cobrar su cuota diaria de caricias y mimos y, de paso, ver si un trozo de bocadillo le hacía más amena la jornada.

Y es verdad. Tizón es ya una estrella. El mastín negro de 70 kilos, cuya fiereza podría arrancar una mano de un mordisco, es el digno sucesor de Lassi, Laika o Rex, perros que han dejado su huella en el universo del celuloide. Seguro que a los siguientes senderistas que se crucen en su camino volverá a acercarse, a tirarse y a fingir. Mientras sueña que Glenn Close abre el sobre y dice aquello de "And the Oscar goes to... ¡Tizón!".

Etiquetas

