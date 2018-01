Empieza el "Año Marrano" en Córdoba

Actualizada 02/01/2018 a las 19:39

El "Año Marrano" ha empezado en Córdoba y no en el calendario chino sino en "la República borriquera" de Pascual Rovira, un animalista cordobés defensor del burro que ha iniciado una campaña para dignificar el cerdo como animal base de la agroalimentación española y para su preservación.

"Yo sufro de 'asnomanía'", confiesa Pascual, presidente de la Asociación para la Defensa del Burro (ADEBO), en su finca de Rute o "república animalista anarcopoética borriquera", donde más de cien burros conviven con perros, gatos y donde la estrella de este año es "Dior", un cerdo de siete años y de 300 kilos que campa a sus anchas por el lugar.

"Espero que aquí no nos apliquen el 155" bromea Pascual, que ha explicado que en su casa "cada animal vive la vida como quiere" teniendo incluso privilegios excepcionales, entre ellos el ejemplar porcino, del que ha dicho que "tiene un plan de jubilación; él va a salvar sus jamones porque no lo vamos a sacrificar".

Desde su paraíso animal, Pascual ha manifestado que para el "Año Marrano" se desarrollará un completo programa de actividades culturales, con hincapié en la literatura y la poesía, y con el que se pretende explorar de la mano de expertos la importancia del cerdo en los distintos pueblos, como animal sagrado, de culto, compañero de trabajo o materia prima.

"Declaramos el 2018 como año mundial del cerdo porque cada 18 años la luna se interpone con Orión y desde distintos puntos del planeta se ve un poquito rosado", como la piel del cerdo, afirma Pascual, quien desde ADEBO lidera una corriente de simpatía hacia este mamífero apoyada por asociaciones animalistas de toda España.

Además de la importancia del cerdo en la industria agroalimentaria, ya que España cuenta con casi 30 millones de estos animales según el último censo del Ministerio de Agricultura de 2016, la intención de Pascual va más allá de la ganadería porcuna y se centra en la preservación y "dignificación" del animal.

Para ello ha redactado un decálogo sin desperdicio para concienciar de las bondades de este animal originariamente de granja pero puesto de moda por algunos actores americanos como George Clooney o Emma Thompson.

"Honraremos cada uno de los 365 días de 2018 para que el periodo entero sea un gran Año Marrano, en vez de una marranada de año, como solemos" comienza esta declaración de intenciones redactada por Pascual y que él ejemplifica con el cuidado y atención diaria que presta a 'Dior', que hasta tuvo una cena de Fin de Año especial, "como todos mis animales".

Dado el uso del cerdo para investigaciones biomédicas por su semejanza anatómica con el ser humano, Pascual ha defendido la necesidad de brindarle el reconocimiento que se merece, pues de él "extraemos los repuestos, las válvulas y fluidos que hacen que sigamos vivos".

"Es inevitable que nos comprometamos a 'ser dos' porque ser dos es una de las mayores generosidades que ejercen los cerdos que donan sus propios cuerpos para reparar los nuestros", ha explicado.

Su decálogo no está exento de matices sociológicos de las corrientes interculturales más contemporáneas: "seamos buenos cochinos", "pero también 'coíndicos', 'coasiáticos', 'coafricanos', 'coeuropeos' y 'coamericanos', empeñémonos en ser congéneres y cooperantes de cualquier buena persona".

"Como hemos visto, has de aspirar a ser cerdo, puerco, cochino y marrano y honrar a esta hermosa bestia que tanto se parece a ti, por 'ci no' te has enterado", acaba el décimo punto de exaltación al animal ibérico por excelencia.

Etiquetas Córdoba

