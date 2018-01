Actualizada 01/01/2018 a las 09:48

El vestido elegido por la presentadora Cristina Pedroche para comer las uvas en Antena 3 junto al cocinero Chicote vuelve a ser uno de los temas más comentados en Twitter en Año Nuevo.

La historia comenzó con su vestido de hace cuatro años, uno negro que dejaba ver su ropa interior. Y el tema alcanzó su punto álgido el pasado año.

Entonces, dio la campanada con un traje de Pronovias. Y, esta vez, su vestido, también confeccionado por Pronovias, ha disparado los comentarios en las redes.

Se trataba de un tul transparente y encaje blanco compuesto por un corsé con 200 cristales bordados que daban forma a unas flores. Y para guardar la sorpresa, una capa roja.

¿Es o no feminista? ¿Gusta el diseño? ¿Qué dice de nosotros que sea trending topic en Twitter? El debate está servido. Y Pedroche, en El País, ha declarado: "Mi vestido es superfeminista porque llevándolo defiendo la libertad de la mujer. Me visto como me da la gana".

Cristina Pedroche dando un discurso feminista pero después expone su cuerpo. Es libre de ponerse lo que quiera pero lo malo que ella es consciente. de que antena 3 paga para que venda, con la consecuencia de que vende su cuerpo. Ahí es cuando su actitud no acompaña a su discurso. — Ami, the weird girl. (@amirockss) 1 de enero de 2018

Me parece genial,xq ella lo vale!! A mi no me quedaría igual!! — Jorge Esteve (@JorgeEsteve80) 31 de diciembre de 2017

- Cuando crees que la Pedroche por fin va a salir vestida con su precioso abrigo rojo, valorándose como mujer.

- Y cuando se lo quita y enseña carnaza como todos los años, volviendo a ser un florero. pic.twitter.com/axOGMZCVIH — Casanova (@BGCasanova) 1 de enero de 2018

Mientras una se lleva una pasta por despelotarse segundos después de dar un discurso feminista



Otra renuncia a títulos y dinero para dignificar a la mujer sin demagogias



Pero en España la podemita Pedroche es trendic topic y a Anna Muzychuk no la conoce casi nadie#Feliz2018 pic.twitter.com/uu5jNf7MOU — Más Razón Q Un Santo (@MasRazonqUnSant) 1 de enero de 2018

