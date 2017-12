Aya, 'la niña de los mil euros', acapara la atención en el Sorteo de Navidad

El ecuador del Sorteo de Navidad, la quinta tabla, ha dejado un quinto premio, el 00508, pero será recordada sobre todo por descubirir ante el público a Aya Ben, la niña de San Ildefonso que se ha convertido en una de las protagonistas de la jornada por su particular forma de entonar el clásico "mil euros" que se va cantando número a número para repartir la pedrea.

La niña, a quien todos llamaban Noelia por una confusión en las listas de niños facilitadas por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que se ha trasladado también a las redes sociales, ha cantado los premios junto a Nerea Pareja, que recitaba los números.

La tabla ha estado marcada desde el principio, las once en punto de la mañana, por sus esfuerzos para poder llegar a introducir las bolas de premio. Aya, dada su estatura, tenía que inclinarse completamente sobre la mesa y alargaba el tradicional canto de "mil euros" para tener tiempo de hacer la maniobra.

Esto ha ralentizado la sucesión de premios, y de hecho un miembro del personal de LAE se ha acercado a la niña para darle indicaciones, pero ella contaba con el apoyo del público presente en el Teatro Real, que entre risas cómplices ha roto en aplausos en varios momentos de la tabla.

Mira ya me da igual no ganar nada en la #LoteriaNavidad. Con el buen rollo que transmite la niña de MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL EUUUUUUROOOOS me doy por satisfecho