La periodista Cristina Saavedra resulta herida en un atropello

Cristina Saavedra, presentadora del informativo de La Sexta, ha resultado herida en un accidente ocurrido en Sada (A Coruña). El suceso tuvo lugar el sábado por la mañana, cuando la periodista cruzaba un paso de peatones con su sobrino, según recoge La Voz de Galicia.

Saavedra sufrió un golpe en la cabeza mientras que el menor resultó ileso. La presentadora ha utilizado su cuenta de Twitter para agradecer a aquellos que fueron a socorrerla. Sus seguidores han respondido a este mensaje con deseos de pronta recuperación.

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida