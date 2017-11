Pilotos de la Marina de EE UU dibujan un pene en el cielo de Washington

Pilotos del Ejército de Estados Unidos, pertenecientes a la sección de la Marina norteamericana, reconocieron ser los autores de la "obra de arte" que apareció días atrás en el cielo de Washington, concretamente en la localidad de Okanogan County, el pasado martes 14 de noviembre.

Los militares, a bordo de sus aviones, realizaron un ejercicio de destreza y plasmaron la figura de un pene gigante con sus atributos en el cielo de la capital norteamericana.

Navy acknowledges aircrew drew a penis in the sky over Washington https://t.co/KpDrPTvfB6 pic.twitter.com/sbzFMBFbqL

El hecho no pasó desapercibido a los habitantes de la localidad, que en cuanto vieron la jocosa figura se lanzaron a fotografiarla y a publicarla en las redes sociales, acompañándola de los comentarios más divertidos que la ocasión merecía.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj