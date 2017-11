¿Sara Carbonero e Iker Casillas esperan su tercer hijo?

Actualizada 16/11/2017 a las 11:49

Un vestido levantó todas las sospechas. ¿Volvía a estar Sara Carbonero embarazada? De ser así, la periodista y el futbolista Iker Casillas esperarían su tercer hijo.

La periodista ha respondido a esta cuestión durante una visita de horas a Madrid, donde presentó su colección de alta bisutería, una creación inspirada en las joyas de su abuela, según comentó.

"No estoy embarazada, todo fue a raíz de una foto que fue súper traicionera, cuando lo vi se lo comenté a Iker, y por ahora no pensamos en aumentar la familia, no es el mejor momento, al no saber por cuento tiempo seguiremos viviendo en Oporto", agregó.

Sin embargo, Carbonero adelantó que sí le gustaría tener más hijos "pero más adelante".

Fue el pasado mes de agosto cuando se mudaron a Oporto, una ciudad a la que se han adaptado perfectamente y en la que no descartan quedarse a vivir.

