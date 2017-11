Irene Montero deja el chalet que compartía con Pablo Iglesias y se muda a Lavapiés

12/11/2017 a las 06:00

Allá por septiembre se conoció la noticia de que Irene Montero y su entonces pareja sentimental, Pablo Iglesias, rompían su relación. Desde que comenzara su idilio, ambos convivieron en un chalet de Rivas Vaciamadrid. Ahora, la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados ha rehecho su vida y se ha trasladado al céntrico barrio de Lavapiés, en Madrid.

Ninguno de los dos ha confirmado la ruptura, si bien es cierto que nunca hicieron oficial su noviazgo. No obstante, cuando Iglesias y Tania Sánchez finalizaron su relación sí optaron por compartirlo en Facebook: "Ya no somos pareja; nos queremos mucho, nos admiramos, somos compañeros y compartimos las mismas aspiraciones de cambio político, por las que seguiremos trabajando. Simplemente ya no somos pareja".

A diferencia de lo que ocurrió con la separación del líder de la formación morada y Sánchez, todo apunta que Montero seguirá en Podemos.