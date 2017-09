La "equidistancia" de Évole alimenta el debate sobre el referéndum

Actualizada 18/09/2017 a las 17:01

El presentador Jordi Évole ha publicado un tuit en el que se pregunta si "¿es legítimo ser crítico con la reacción del Estado, y con la misma legitimidad estar en desacuerdo con este referéndum?".

Esta "equidistancia" del periodista ha alimentado en las redes el debate sobre el referéndum catalán.

Si te quedas en medio, pillas por los dos laos. — mariolacala (@mariolacala1) 17 de septiembre de 2017

No obstante, Évole, en un artículo publicado en El Periódico, opina que "lo que estamos viendo estos días es un esperpento, propio del final de una etapa (no sé cual)". "Hay que ser muy corto de miras para querer impedir el referéndum de esta manera. Y ojo, que igual lo logran momentáneamente, pero lo que no lograrán es acabar con las ganas de votar de muchos catalanes", añade.

En este sentido, Évole vaticina que el Gobierno de Rajoy "conseguirá que lo que los independentistas esta vez han tenido que aprobar por la puerta de atrás del Parlament, la próxima vez lo aprueben con una amplísima mayoría del hemiciclo, tanto en votos como en escaños".