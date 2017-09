La carta de denuncia de una médica de Atención Primaria se hace viral

Actualizada 18/09/2017 a las 09:45

"Hoy me he sentido especialmente desbordada y me ha surgido la necesidad de escribir esto para que se conozca la situación. Creo que no estoy sola, creo que muchos compañeros comparten este sentir”. Con estas palabras arrancaba una carta la médica de Familia Ina Indarreta Mendiola, que cuenta con 35 años de trayectoria. La carta, que se ha hecho viral, explica cómo es su jornada laboral y lo desbordada que se siente.

Con una jornada que empieza las 8 y termina a las 15, Indarreta narra la realidad que viven todos los profesionales sanitarios de Atención Primaria. Cuando arranca su jornada laboral explica que ya tiene "la agenda completa" y solo cuenta con 10 minutos de atención por cada consulta.

La doctora denuncia que, a lo largo de la mañana, se van añadiendo nuevos casos que debe atender en su consulta. Esto le impide dar asistencia domiciliaria a una paciente que presentaba "un problema serio", que le hubiera gustado "explicárselo personalmente". "Mi pretensión es recabar adhesiones para que, quien deba saberlo, sepa que no es un problema aislado y que requiere respeto, escucha, atención y solución", relata en la carta.



"Desde aquí, invito a cualquier directivo que tenga responsabilidad de gestión y toma de decisiones, a que pase una o todas las mañanas que quiera conmigo. Conocer la realidad nos acercará y siempre mejorará la perspectiva que se tiene sobre el papel o desde la distancia de los despachos”, concluye Indarreta.