Actualizada 17/09/2017 a las 19:35

La periodista Carme Chaparro, en plena fase de promoción de su libro 'No soy un monstruo', ha publicado en su cuenta de Instagram una critica que recibió de un usuario de Twitter.

"Soy súper feminista y para publicitar mi novela utilizo mi cara súper maquillada, en una foto súper retocada en un cartel de dos metros", le recriminaba en la red social a raíz de un cartel promocional de su novela.

"Pues como alguien le diga que en persona estoy mejor... igual le da un síncope. (Y mejor que no sepa tampoco que me ducho cada mañana y me pongo desodorante para no ir apestando a humanidad)" escribió la periodista en Instagram.

Los seguidores de la periodista han salido rápidamente a defenderla con comentarios como "Y que narices tendrá que ver ser feminista, para no poder ser una mujer guapa y presumir de ello..." o "Algunos hombres todavía confunde lo k es ser feminista con femenina. Y así nos va".