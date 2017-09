El susto de Lidia y Matías, camareros de 'First Dates', por el huracán Irma

Actualizada 16/09/2017 a las 16:51

Son muchos los famosos que se han visto afectados por la fuerza del huracán Irma, viendo como sus vacaciones se convertían en una auténtica odisea. A la aventura narrada por Alba Carrillo mientras recorría la costa este de Estados Unidos en crucero, se han sumado Lidia Torrent y Matías Roure.

Los camareros de First Dates se encontraban disfrutando de sus románticas vacaciones en Cuba cuando fueron sorprendidos por el huracán. Según desvela Lidia en su cuenta de Instagram sus vacaciones finalmente se han convertido en un calvario por culpa de la incertidumbre y el nefasto trabajo de las compañías aéreas, que no colaboraban en que su regreso a España fuese lo más fácil posible. Eso sí, esta complicada experiencia también ha tenido una lectura positiva para la hija de Elsa Anka y agradece públicamente el apoyo que ha recibido durante estos días de su novio, el argentino Matías Roure.

"Gracias por haber sido incansablemente fuerte, por haber matado juntos la impotencia a abrazos, por lidiar con malas noticias día sí y día también, por nunca habernos sentido desafortunados y seguir pensando que la suerte está de nuestro lado", le confiesa la joven a su novio.



Reconociendo que no son los más damnificados, Lidia ha narrado su experiencia después de ser evacuados del hotel donde disfrutaban de sus vacaciones: "No somos ni los más damnificados ni los más perjudicados pero sí hemos vivido en primera persona cómo las compañías aéreas se han lavado las manos, no te dan información y no velan por ti. Les da igual por lo que estés pasando porque ellos están en sus casas, y seguro, muy a gusto. Hemos cruzado con personas maravillosas que nos han ayudado tanto como han podido y con otras personas/situaciones desagradables en las que han intentado aprovecharse de la necesidad por la que estabas pasando. El teléfono de emergencia de la Embajada Española sólo me cantaba números de la aerolínea para que me pusiera en contacto con ellos. Aquí en Cuba 1 hora de wifi cuesta 1.50€. Y las llamadas te las cobran por minuto. Teníamos muy poco efectivo y como el sistema eléctrico no funcionaba no podíamos utilizar las tarjetas de crédito".

Sin embargo, los tortolitos han podido solucionar sus problemas y muy pronto estarán de regreso a España: "Escribo ahora desde el alivio porque volamos hoy a Moscú para después volar a Madrid. Será más de un día de aviones pero sólo queremos salir ya de aquí. Todo un aprendizaje estar viviendo esta experiencia" añade. Una dura experiencia que ha servido para hacer crecer su amor.