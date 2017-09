El extraño animal que el huracán Harvey dejó en una playa de Texas

Una misteriosa criatura apareció la costa de Texas tras el paso del huracán Harvey. El animal marino de aspecto desagradable fue descubierta por la comunicadora social Preeti Desai en la playa de Texas City.

Fotografió al animal desde diversas perspectivas y preguntó a la parroquia de Twitter a ver si alguien lograba identificarla.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh