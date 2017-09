El director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, ha sido despedido de la cadena 13TV, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, y donde participaba como tertuliano en el programa El Cascabel.

Ha sido el propio Marhuenda el que ha comunicado la decisión a través de su cuenta de Twitter, donde ha mostrado su descontento con las formas con las que ha sido despedido de 13TV, donde era tertuliano y colaborador habitual desde hace varios años.

En un primer mensaje, Marhuenda ha señalado a Fernando Giménez Barriocanal, presidente ejecutivo de 13TV, como responsable de su cese como colaborador. Luego, ha incluido también a José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, como otro de los impulsores de su despido. Además, se ha quejado de las formas: "No se han molestado en llamarme".

A continuación, ha rectificado en otro tuit que Gil Tamayo le había llamado.

#Despido13TV Gil Tamayo me ha llamado y me asegura que no sabía nada y que no se lo habían dicho