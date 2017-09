Actualizada 15/09/2017 a las 00:02

"Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza , tus ganas , tu actitud de no rendirte, tú ternura, tú seriedad para lo pequeñito que eres, tú forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante , en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aun así siempre me darás felicidad. Gracias".

Estas palabras las ha compartido en las redes sociales el exjugador del Real Madrid, Jesé Rodríguez.

Es un texto que el actual jugador Stoke City inglés dedicado a su tercer hijo, Nyan, quien nació prematuramente el pasado 26 de junio y que, desde entonces, permanece ingresado en un hospital de Gran Canaria.