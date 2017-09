Actualizada 06/09/2017 a las 11:44

"¡¡¡Iupiiii!!!". "Al fina una buena noticia...". Con frases como estas celebraban unas madres en un grupo de WhatsApp que el colegio en el que estudian sus hijos, en Argentina hubiese tomado la siguiente decisión: sacar de la clase de sus pequeños a un niño con síndrome de Asperger, que necesita más atención por parte de los profesores.

El chat de estas mujeres ha sido reproducido en medios de comunicación de distintos rincones generando toda clase de reacciones en las redes sociales.

Las mujeres llevaban meses amenazando a los directivos de la Institución religiosa para que el menor fuera expulsado. Después de unos meses, accedieron y cambiaron al niño de clase.

Las madres lo celebraron como ideas como “Era hora de que se hagan valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!”, "qué alivio" o "Gracias a Dios".

LA MADRE Y LA TÍA DEL PEQUEÑO

La madre del pequeño, por su parte, ha expuesto: “El chat de los padres me dio vergüenza ajena. Si esa es la reacción que tuvieron, ¿qué es lo que le están transmitiendo a sus hijos?”, agrega Paula Giaco.

Giaco explica que desde que el colegio argentino San Antonio de Padua tomara tan drástica decisión, no quiere volver a clase: “Esta semana mi hijo no fue al colegio. Se niega a ir porque no acepta el cambio y se puso muy mal. Él extraña a sus compañeros. Tiene un grupo de amigos dentro del curso donde tiene a su mejor amigo”, asegura.

La tía del niño, a su vez, denunció en Facebook lo sucedido: "Se supone que es un colegio religioso y esta fue la reacción de las mamás al enterarse… muy triste que hablen así de una criatura y la escuela, la verdad que deja mucho que desear.

RESPUESTA DEL CENTRO

Desde el centro, tal y como ha recogido El País, Gustavo González declaró en la televisión argentina C5N que "llevan trabajando con el niño unos cuatro años": "Se han probado distintas estrategias pedagógicas con el pequeño y hace poco se decidió cambiar al alumno de curso para que estuviera en un nuevo entorno". Según ha explicado, la decisión fue firmada por todos los padres. "Lo que no esperábamos era esta celebración y esta alegría por la decisión y está mal, es necesario que hablemos con los padres. Esto no es normal", ha añadido González.