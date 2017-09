Las imágenes virales de un perro que trabaja junto a su dueña con su propio ordenador

06/09/2017 a las 06:00

La usuaria de Twitter y youtuber Meghan Camarena ya ha conseguido más de 430.000 me gusta y casi 160.000 retweets por una publicación en la que mostraba unas imágenes junto a su perro. Y es que en las fotografías puede verse a Camarena posando con su can cada uno con su propio ordenador. Algo que ha provocado miles de reacciones en las redes sociales.

La joven acompañó las 3 instantáneas junto al mensaje: "He comparado un mini ordenador de juguete para mi perro para que parezca que está ayudando a mantener esta familia", explica Camarena en el tuit.

I bought a mini toy laptop for my dog. So he can at least look like he's helping support this family. pic.twitter.com/WbWcZKQD4A — Meghan Camarena (@Strawburry17) 2 de septiembre de 2017

El éxito que han generado estas graciosas fotografías ha hecho que la bloguera publicara otro tuit con una imagen del can y el ordenador en la que explica dónde ha comprado el portatil.

For those asking here's where I got the mini laptop from: https://t.co/qLezol4heQ pic.twitter.com/IG7MoPUOgh — Meghan Camarena (@Strawburry17) 2 de septiembre de 2017

Los resultados en la redes no se han hecho esperar y los usuarios han respondido a la bloguera con tuits tan divertidos como los que han iniciado esta línea de mensajes en Twitter.