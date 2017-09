Actualizada 02/09/2017 a las 13:59

El papa Francisco ha revelado que, cuando tenía 42 años, acudió en Argentina durante seis meses a una psicoanalista judía para "aclarar algunas cosas", lo que, ha asegurado, le ayudó mucho.



Jorge Mario Bergoglio realiza estas confesiones en un libro que narra una serie de conversaciones que ha mantenido con el sociólogo francés Dominique Wolton y que será publicado en Francia, según adelanta hoy el diario italiano 'La Stampa'.



"Consulté a una psicoanalista judía. Durante seis meses estuve yendo una vez por semana a su casa para aclarar algunas cosas. (...) Después, un día, cuando estaba a punto de morir, me llamó. No para recibir los sacramentos, pues era hebrea, sino para tener un diálogo espiritual. Era una persona buena. Durante seis meses me ayudó mucho", explicó.



Aquellas visitas se produjeron cuando el ahora papa argentino tenía 42 años, entre 1978 y 1979, en plena dictadura militar en Argentina, que en 1976 derrocó al Gobierno de María Estela Martínez de Perón.



El rotativo adelanta otros temas que aborda Bergoglio, como su opinión sobre "sacerdotes rígidos, que tienen miedo de comunicar".



"Es una forma de fundamentalismo. Cuando me encuentro con una persona rígida, sobre todo joven, me digo que está enfermo. Son personas que en realidad buscan una seguridad", argumenta.



Respecto a su vida actual, dice que se siente "libre", aunque está "en una jaula aquí en el Vaticano, pero no espiritualmente", y rechaza tener miedo.



También habla de la crisis migratoria y de su gestión por parte de los Estados europeos y considera que "Europa en este momento tiene miedo".



Sobre las bodas homosexuales, opina que "el matrimonio es el formado entre un hombre y una mujer", aunque acepta llamar "uniones civiles" a las integradas por personas del mismo sexo