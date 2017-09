El homenaje de Kate Middleton a Diana de Gales

El miércoles 30 de agosto, los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra quisieron rendir homenaje a su madre, Diana de Gales. Los hijos de Lady Di —fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche en París— quisieron así mostrar su amor por su madre.

Los príncipes inauguraron una zona del jardín del palacio de Kensington (que fue la residencia oficial de su madre y que ahora es la suya propia) rebautizada como White Garden y depositaron ramos de flores en las puertas del palacio. Junto a ellos, estuvo la esposa de Guillermo, la duquesa Catalina.

Ella, a su manera, también homenajeó a su suegra. Según se ha publicado en Twitter, llevó un vestido muy similar a otro que había llevado Diana a mediados de los años ochenta, en su primera etapa como princesa: un diseño verde con estampado de pequeñas flores, de manga larga y lazada al cuello, un detalle que Diana usó mucho en su ropa.

This is what #KateMiddleton wore to #LadyDiana's grave today. Truly the sweetest homage to any mother-in-law ever. #Diana20 pic.twitter.com/EGiNEbHUJ1