Actualizada 30/08/2017 a las 10:51

Esta crítica -o más bien la respuesta a la misma- a un establecimiento navarro está dando mucho de qué hablar en las redes sociales en los últimos días. La reseña en cuestión, publicada en Google, es sobre el Hotel Restaurante Landaben.

El cliente se queja de que la cama supletoria "no tenia un colchón adecuado". La respuesta del establecimiento a este cliente que 'viajó en el tiempo' no se hizo esperar:



"Antes de denunciar esta reseña como falsa, asumiendo que es posible que Google no la elimine, nos gustaría aclarar que es usted un adelantado a su tiempo.



El Hotel Landaben todavía no ha abierto sus puertas y ya está usted probando sus camas con una antelación de tres semanas.



Aprovechando esta paradójica situación nos encantaría conocer más detalles sobre su pasada futura estancia, de este modo podremos prevenir y solucionar las posibles incidencias el día que inauguremos el Hotel Landaben.



A este respecto, tenemos particular interés en saber si la decoración será de su agrado o no le gustó; así como si el servicio de WiFi fue correcto o dará problemas.

Hay, por supuesto, más preguntas que nos gustaría hacerle (apuestas, lotería, catástrofes naturales...), pero existe un riesgo terrible de romper la cadena lógico-temporal de nuestras vidas si conocemos con antelación aquellos hechos cruciales de nuestro devenir. Así pues, mantengámonos en ascuas.



Sin otro particular, reciba un cordial saludo de todo nuestro personal, que estará encantado de saludarle el día de la inauguración, siempre y cuando no llegue usted muy pronto.



Atentamente,

Hotel Restaurante Landaben. Ahora y siempre; en ese orden"



Como hemos visto en otras ocasiones, la sección de comentarios de las webs de reseñas a veces esconden joyas que pueden pasar desapercibidas, pero que los usuarios más avispados de las redes sociales se encargan de sacar a la luz.