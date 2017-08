Actualizada 30/08/2017 a las 14:52

"Encontrada mi doble más joven que yo y finalmente sin parentesco". Así ponía fin Eva Casado a cinco años de búsqueda.

Tras resolver el misterio de 'la chica de la Tomatina', una joven a la que vio en una revista y que tenía un gran parecido con ella, la fotógrafa Eva Casado ha querido dar las gracias, a través de las redes sociales, a quienes le han ayudado a encontrar a su doble:

"Dirigido a las más de 85.000 personas que han compartido este álbum y a los medios que me han apoyado. Quería daros las gracias a todos por haberme ayudado a mover estas fotos por medio mundo. Solo gracias a vosotros ha sido posible encontrar a mi doble después de tantas Tomatinas. Sí, ¡por fin he encontrado a La Chica De La Tomatina! Al contrario de lo que pensábamos, ella no vive en Valencia, ni es española. Ella reside en Miami y le ha parecido esta historia tan sorprendente como a mí. De hecho, cuando ha visto la foto, se ha quedado tan atónita cómo me quedé yo en el momento que la descubrí. Se ha puesto en contacto conmigo a través de Facebook y me ha enviado sus fotos propias de la Tomatina de ese año, junto con un texto en el que mostraba su asombro por el parecido. De nuevo, quería daros las gracias por creerme y compartir mi historia, sin vosotros no hubiera sido posible. Gracias a vosotros he empezado una nueva amistad. PD: Gracias a mi primo por haber comenzado esta curiosa aventura".