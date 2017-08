Después del peligroso desafío de la Ballena Azul, que llegó a causar varias muertes de adolescentes en distintos países, un nuevo reto macabro ha cobrando importancia en las redes sociales. Se trata del 'Hot water challenge', un reto que funciona igual que otros fenómenos virales. Una persona publica un vídeo en las redes sociales desafiando a otro a hacer algo doloroso para continuar la cadena.



En este caso, el reto consiste en arrojarse agua hirviendo en el rostro. El resultado; una gran cantidad de vídeos de gente sacudiéndose en el suelo de dolor, con quemaduras que puede incluso provocar la muerte. Ese fue el caso de Ki’ari Pope, una pequeña de 8 años que murió en Florida, Estados Unidos. La niña estuvo cuatro meses internada en el hospital después de ver junto a una amiga varios vídeos en Youtube y decidir probar a beber agua hirviendo. Las quemaduras le destruyeron la tráquea.



Jamoneisha Merritt, de 11 años, lleva internada desde el 3 de agosto. Estaba durmiendo tras una fiesta de pijamas en casa de una amiga, en Nueva York, cuando un grupo de niñas decidieron tirarle agua hirviendo. La joven sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su rostro.



Distintas asociaciones de diferentes partes del mundo advierten de este peligro fenómeno viral y se han organizado para lanzar campañas en las redes sociales que buscan generar conciencia en los jóvenes.

#CongratulationsYouPlayedYourself: ANYONE who tries to do the #HotWaterChallenge! It’s NOT A Good Idea! pic.twitter.com/AkcqMWgwFt