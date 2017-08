Unos padres se tatúan unas alas de ángel en memoria de su hijo fallecido

Un hombre y una mujer con unas alas de ángel tatuadas en la espalda y su hija encima. Esta es una de las imágenes que más está circulando por Twitter en las últimas horas.

El primer niño de Steven y Gloria Kimmel murió hace dos años. Para recordar a Isaac, como se llamaba el pequeño, la pareja se tatuó unas alas en la espalda.

Ahora, dos años después, ha nacido su segunda hija y han decidido protagonizar una imagen que la hermana de Gloria ha publicado en Twitter.

En la fotografía se ve a los padres tumbados de espaldas con los tatuajes a la vista y a su hija encima, como si las alas salieran de su cuerpo.

My sister & her husband got tattoos of angel wings after their son died 2 yrs ago. They had a baby girl in June. This moves me to tears. pic.twitter.com/2sVwxkfuBG