La imagen de Laura Matamoros que indigna a las redes sociales

27/08/2017 a las 06:00

La ganadora de Gran Hermano Vip y concursante de Supervivientes, Laura Matamoros, ha vuelto a suscitar las críticas de sus seguidores en redes sociales debido a una fotografía publicada en Instagram.

La imagen, que muestra a la joven cogiendo una estrella de mar mientras practica buceo en sus vacaciones, ha recibido un aluvión de críticas en las que se le acusa de maltrato animal.

Para los que a muchos os parece una fotaza que sepáis que las estrellas se estresan al tocarlas y el estrés produce su muerte. Así que a mí esta foto me horroriza, deberías dar ejemplo Laura", “Todo vale. Hazte la foto sin tocar la estrella. Madre mía!” o “Las estrellas de mar no se pueden tocar, sufren mucho”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Kiko Matamoros, el padre de Laura, ha intervenido en el debate: “Es maravilloso el nivel de indignación que puede producir coger con la mano una estrella de mar muerta. Si los tontos buceasen no se vería el fondo del mar”, ha afirmado.

Muchos han asegurado que coger a una estrella de mar puede provocarles estrés y mucho sufrimiento. Sin embargo, otros han asegurado que en las excursiones turísticas los guías dan estrellas secas para las fotos. "Para empezar la estrella de mar está seca, a ver si pensamos antes de escribir", "La excursión es con guía y siempre entregan las estrellas secas. Bali, Maldivas... Y lo digo porque lo sé" o "¿Pero por qué hablamos sin saber? Las estrellas en las excursiones se entregan secas a los turistas para las fotos", son algunos de los comentarios que han publicado los usuarios para defender a Laura Matamoros.