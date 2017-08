Un joven canadiense llamado Duncan Bates ha visitado a los jugadores del Barça tras perder hace más de una semana a su abuelo en el atentado de las Ramblas de Barcelona.

El chico se encontraba en la ciudad condal el día del ataque con toda su familia para asistir a un FCBEscola Clínic, un programa del equipo culé mediante el cual los participantes pueden entrenar como si fueran uno más de la plantilla.

Su abuelo, Ian Moore Wilson, organizó un viaje a Barcelona para hacer turismo los días previos al 'clínic'. El jueves 17 de agosto estaban paseando por las Ramblas cuando ocurrió el atentado, en el que Ian murió.

Después del ataque, la familia se planteó que Duncan no participara en el programa, pero al final la abuela del joven le animó a hacerlo como así hubiera querido Ian.

El chico ha estado desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de agosto en el 'clínic', entrenando con adolescentes de diversos países.

El último día, los jugadores del Barcelona decidieron compartir unos momentos con él. Le entregaron una camiseta con su nombre y firmada por ellos, conversaron un rato y se hicieron una fotografía juntos.

La madre de Ducan agradeció en Twitter el gesto que la plantilla tuvo con su hijo:

I can't express how deeply grateful my family and I are for the love and support shown by the people of Barcelona. ❤️ #totsSomBarcelona