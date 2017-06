Cristiano presenta a sus nuevos hijos en sociedad

El portugués Cristiano Ronaldo publicó este jueves 29 de junio una fotografía a su perfil de Facebook en la que aparece con los gemelos de los que acaba de ser padre, después de abandonar la convocatoria de la selección de Portugal en la Copa Confederaciones.

"Muy feliz de tener en brazos a los dos nuevos amores de mi vida", aseguró el futbolista en un mensaje junto a la fotografía.

La imagen muestra a Ronaldo en un sofá con un bebé en cada brazo, uno de ellos vestido de azul y el otro de rosa.

