Actualizada 29/06/2017 a las 09:24

Varias entidades ciudadanas han recogido 25.000 firmas para pedir que una madre con movilidad reducida pueda acceder al polideportivo de Valleaguado, en Coslada, para ver a su hijo entrenar, y este jueves la acompañarán al Ayuntamiento, apoyando la solicitud de acceso sin barreras a edificios públicos.



A partir del caso de esta vecina, Mónica García, diversas entidades, encabezadas por Invisibles de Coslada (Asamblea del 15M) y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del municipio, han iniciado una campaña para exigir la eliminación de las barreras arquitectónicas en los edificios públicos, "uno de los asuntos pendientes desde hace tiempo en la localidad", han señalado desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).



En su opinión, estos obstáculos "afectan gravemente" a la vida diaria de las personas con diversidad funcional motora o con dificultades de desplazamiento, "impidiendo la plena inclusión social y el ejercicio de sus derechos fundamentales".



Hace unos días, Mónica García se reunió con los colectivos citados para dar cuenta de las "enormes" barreras con las que se encuentra a diario para acceder a muchos edificios y recursos municipales, debido a que precisa desplazarse en silla de ruedas. Uno de estos edificios es el Polideportivo de Valleaguado (La Rambla), lugar donde su hijo Unai practica gimnasia artística deportiva.



Como han explicado, el pequeño entrena dos días a la semana, pero su madre se tiene que quedar fuera del recinto ante la imposibilidad de acceder con su silla de ruedas. Por ello, Mónica solicitó a los responsables municipales la mejora y adaptación de la instalación, "pero estos la replicaron que no tienen intención alguna de reformarla, obviando sus deberes y obligaciones y, por ende, despreciando los derechos de Mónica y de todas las personas con diversidad funcional", sostienen Invisibles y las asociaciones vecinales.



Ante una respuesta municipal que estos grupos tachan de "inadmisible", Mónica se puso en marcha y en cuatro semanas ha logrado reunir más de 25.000 firmas en Change.org "para pedir que en el Polideportivo de Valleaguado de Coslada se habilite un espacio accesible para personas con discapacidad antes del próximo septiembre".



"Será entonces cuando Unai volverá a entrenar. Y será entonces cuando yo no querré perderme ni una de sus exhibiciones. Me merezco aplaudir desde las gradas como el resto de los padres. Y Unai se merece que yo también le pueda ir a animar", ha indicado la afectada en su petición.