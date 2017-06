Cristina Pedroche desvela de qué se ha operado

Actualizada 24/06/2017 a las 17:05

Cristina Pedroche, presentadora de La Sexta, está a punto de debutar en el cien de la mano de Santiago Segura. Entre tanto, sigue siendo objeto de múltiples bulos.

El tema lo trató esta semana en el programa Zapeando, del que es colaborada. En ese espacio de La Sexta confesó de qué se ha operado.

"Es absurdo contar uno, que gano no sé cuánto, que me he operado no sé qué...", comenzó a enumerar antes de desvelar cuándo ha sido la única ocasión en la que ha pasado por el quirófano.

"Sólo me he operado de apendicitis", dijo antes de soltar una carcajada. "Tenía ocho años", añadió.

Hace apenas una semana, Pedroche tuvo que volver a hacer declaraciones para desmentir unas fotos suyas "trucadas".

La presentadora fue sido informada de que una página web había utilizado su imagen para promocionar una 'dieta milagro' a base de batidos y decidió hacerlo público a través de su blog en Hola: "Muchos me habéis escrito diciendo que hay varias publicaciones utilizando mi imagen para la venta de unos batidos 'milagrosos' que me hicieron perder 16 kg en pocas semanas. Todos os habéis dado cuenta de que las fotos están trucadas porque se ve claramente que lo que han hecho es deformarme el cuerpo para que pareciera más gorda", explicó.