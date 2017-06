Johnny Depp hace una broma sobre asesinar a Donald Trump

Actualizada 23/06/2017 a las 15:00

La estrella de Hollywood Johnny Deep ('Piratas del Caribe') bromeó durante un festival de música en Reino Unido sobre un posible ataque contra el presidente estadounidense, Donald Trump. "Creo que (Trump) necesita ayuda y hay muchos sitios oscuros maravillosos a los que podría ir", dijo Deep ante el público de Glastonsbury durante la presentación de su película 'The Libertine', según la prensa. "¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", continuó, en una posible referencia al asesinato de Abraham Lincoln por parte del actor John Wilkes Booth en 1865.



"Quiero aclararlo. Yo no soy actor. Yo miento para ganarme la vida. Aun así, ya hace tiempo y quizás ha llegado la hora", añadió. Depp, quien reconoció también que sus declaraciones podrían ser polémicas. "Por cierto, esto va a estar en la prensa y será horrible", dijo. "Sólo es una pregunta, no estoy insinuando nada", agregó el intérprete estadounidense de 54 años.