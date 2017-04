Los mejores memes del 'Tramabús' de Podemos

El 'Tramabús' de Podemos ha iniciado este martes su segundo día de ruta casi tres horas después de lo previsto, después de resolver una avería mecánica, con el objetivo de denunciar lo que han llamado "cloacas del Estado" o el "uso partidista" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE).



La polémica ha estado servida desde que el vehículo inició su marcha por Madrid con los rostros de políticos y empresarios como el de Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato, el expresidente del Gobierno José María Aznar o el extesorero del PP Luis Bárcenas.



Muchos usuarios han llenado Twitter de memes y reflexiones irónicas sobre el vehículo.

Pablo: El chofer se meó en el saco de dormir!

Chófer: Quién yo?

Todos: Si tú!

C: Yo no he sido!

T: Entonces quien?

C: Errejón!!#TramaBUS pic.twitter.com/1MCKtx9yPs