Sara Carbonero vuelve a estudiar

Actualizada 01/02/2017 a las 12:49

Sara Carbonero ha vuelto a estudiar. Un regreso que le hace sentirse como Dori en Buscando a Nemo.

Así lo ha compartido en su blog, donde añade: "Estudiar no es igual hacerlo ahora que hace doce años. Yo antes tenía muy buena memoria, no me costaba memorizar las cosas y ahora…".

De estas declaraciones, medios de comunicación como El Mundo apuntan a que la mujer del futbolista Iker Casillas se habría propuesto terminar la asignatura que le falta para licenciarse en Periodismo, carrera que estaba realizando en la Universidad Complutense de Madrid y que interrumpió al empezar a presentar los informativos deportivos.